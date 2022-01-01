Преимущества

Регулировка количества и силы ударов

Пика может быть установлена в патроне в 12 различных позициях

Длинный сетевой шнур - 5 м

Система уплотнений - для защиты внутренних элементов от пыли

В комплекте поставляется кейс - для удобной транспортировки

Отбойный молоток DeWalt D 25330 K предназначен для долбежных работ в каменной и кирпичной кладке. Мощности двигателя в 650 Вт и энергии удара 3.1 Дж достаточно, чтобы разбить камень или кирпич. Небольшие размеры, малый вес и прорезиненные рукоятки молотка делают работу оператора менее утомительной. Для долбления различных материалов можно регулировать число и силу ударов.