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Отбойный молоток DeWalt D 25330 K
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Plus
    Отбойный молоток DeWalt D 25330 K
    Арт. X1350164
    Отбойный молоток DeWalt D 25330 K
    Отбойный молоток DeWalt D 25330 K
      Отбойный молоток DeWalt D 25330 K
      Отбойный молоток DeWalt D 25330 K

      Отбойный молоток DeWalt D 25330 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1350164

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.95
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток DeWalt D 25330 K предназначен для долбежных работ в каменной и кирпичной кладке. Мощности двигателя в 650 Вт и энергии удара 3.1 Дж  достаточно, чтобы разбить камень или кирпич. Небольшие размеры, малый вес и прорезиненные рукоятки молотка делают работу оператора менее утомительной. Для долбления различных материалов можно регулировать число и силу ударов.

        Преимущества

        • Регулировка количества и силы ударов
        • Пика может быть установлена в патроне в 12 различных позициях
        • Длинный сетевой шнур - 5 м
        • Система уплотнений - для защиты внутренних элементов от пыли
        • В комплекте поставляется кейс - для удобной транспортировки