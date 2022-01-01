Отбойный молоток DeWalt D 25330 K
Арт. X1350164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.95
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток DeWalt D 25330 K предназначен для долбежных работ в каменной и кирпичной кладке. Мощности двигателя в 650 Вт и энергии удара 3.1 Дж достаточно, чтобы разбить камень или кирпич. Небольшие размеры, малый вес и прорезиненные рукоятки молотка делают работу оператора менее утомительной. Для долбления различных материалов можно регулировать число и силу ударов.
Преимущества
- Регулировка количества и силы ударов
- Пика может быть установлена в патроне в 12 различных позициях
- Длинный сетевой шнур - 5 м
- Система уплотнений - для защиты внутренних элементов от пыли
- В комплекте поставляется кейс - для удобной транспортировки