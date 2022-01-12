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Отбойный молоток DeWalt D 25899K
4.5
2
70 550 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток DeWalt D 25899K
    Арт. X1350199
    4.5
    2
    Отбойный молоток DeWalt D 25899K
    Отбойный молоток DeWalt D 25899K
    Отбойный молоток DeWalt D 25899K
    Отбойный молоток DeWalt D 25899K
    Отбойный молоток DeWalt D 25899K
      Отбойный молоток DeWalt D 25899K
      Отбойный молоток DeWalt D 25899K
      Отбойный молоток DeWalt D 25899K
      Отбойный молоток DeWalt D 25899K
      Отбойный молоток DeWalt D 25899K

      Отбойный молоток DeWalt D 25899K

      70 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1350199
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		9.6
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      70 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток DeWalt D25899K - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения асфальта, кирпичных и бетонных конструкций. Большая энергия удара в 17.9 Дж обеспечивает высокую производительность работы. Малый вес, низкий уровень вибрации и удобные прорезиненные рукоятки - для удобной и менее утомительной работы пользователя. Корпус изготовлен из магниевого сплава - прочный, легкий и долговечный.

        Преимущества

        • Мощный ударный механизм
        • При помощи скользящего кольца можно устанавливать долото в 12 позициях
        • Малый вес
        • Большая энергия удара - 17.9 Дж
        • Быстрый доступ к основным элементам