Отбойный молоток DeWalt D 25899K
Арт. X1350199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|9.6
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток DeWalt D25899K - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения асфальта, кирпичных и бетонных конструкций. Большая энергия удара в 17.9 Дж обеспечивает высокую производительность работы. Малый вес, низкий уровень вибрации и удобные прорезиненные рукоятки - для удобной и менее утомительной работы пользователя. Корпус изготовлен из магниевого сплава - прочный, легкий и долговечный.
Преимущества
- Мощный ударный механизм
- При помощи скользящего кольца можно устанавливать долото в 12 позициях
- Малый вес
- Большая энергия удара - 17.9 Дж
- Быстрый доступ к основным элементам