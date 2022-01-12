Отбойный молоток DeWalt D 25899K

Преимущества

Мощный ударный механизм

При помощи скользящего кольца можно устанавливать долото в 12 позициях

Малый вес

Большая энергия удара - 17.9 Дж

Быстрый доступ к основным элементам

Отбойный молоток DeWalt D25899K - профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения асфальта, кирпичных и бетонных конструкций. Большая энергия удара в 17.9 Дж обеспечивает высокую производительность работы. Малый вес, низкий уровень вибрации и удобные прорезиненные рукоятки - для удобной и менее утомительной работы пользователя. Корпус изготовлен из магниевого сплава - прочный, легкий и долговечный.