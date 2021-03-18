Отбойный молоток DeWalt D25902K

Преимущества

Выходная мощность: 750 Вт

Мощный и надежный электродвигатель 1550 Вт

Система Активного Контроля Вибрации со встроенным противовесом и плавающая рукоятка снижают уровень вибраций

Корпус выполнен из легкого, магниевого сплава - для снижения веса и увеличения надежности

Благодаря компактности, можно работать в узких местах

Большой и мощный ударный механизм - высокой производительности работы

Плавный пуск - для точности и удобства в работе

Инструмент поставляется в чемодане

Отбойный молоток DeWalt D 25902 K оснащен мощным и надежным электродвигателем на 1550 Вт. Это обеспечивает высокую производительность при работе с бетоном. Благодаря сбалансированной линейной конструкции молотка и системе позиционирования долот в 12 различных положениях, работать им легко и комфортно. Данная модель поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки инструмента.