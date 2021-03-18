Отбойный молоток DeWalt D25902K
Арт. X1350183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|10.5
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток DeWalt D 25902 K оснащен мощным и надежным электродвигателем на 1550 Вт. Это обеспечивает высокую производительность при работе с бетоном. Благодаря сбалансированной линейной конструкции молотка и системе позиционирования долот в 12 различных положениях, работать им легко и комфортно. Данная модель поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки инструмента.
Преимущества
- Выходная мощность: 750 Вт
- Мощный и надежный электродвигатель 1550 Вт
- Система Активного Контроля Вибрации со встроенным противовесом и плавающая рукоятка снижают уровень вибраций
- Корпус выполнен из легкого, магниевого сплава - для снижения веса и увеличения надежности
- Благодаря компактности, можно работать в узких местах
- Большой и мощный ударный механизм - высокой производительности работы
- Плавный пуск - для точности и удобства в работе
- Инструмент поставляется в чемодане