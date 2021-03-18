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Отбойный молоток DeWalt D25902K
4.5
2
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток DeWalt D25902K
    Арт. X1350183
    4.5
    2
    Отбойный молоток DeWalt D25902K
    Отбойный молоток DeWalt D25902K
      Отбойный молоток DeWalt D25902K
      Отбойный молоток DeWalt D25902K

      Отбойный молоток DeWalt D25902K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1350183
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		10.5
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток DeWalt D 25902 K оснащен мощным и надежным электродвигателем на 1550 Вт. Это обеспечивает высокую производительность при работе с бетоном. Благодаря сбалансированной линейной конструкции молотка и системе позиционирования долот в 12 различных положениях, работать им легко и комфортно. Данная модель поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки инструмента.

        Преимущества

        • Выходная мощность: 750 Вт
        • Мощный и надежный электродвигатель 1550 Вт
        • Система Активного Контроля Вибрации со встроенным противовесом и плавающая рукоятка снижают уровень вибраций
        • Корпус выполнен из легкого, магниевого сплава - для снижения веса и увеличения надежности
        • Благодаря компактности, можно работать в узких местах
        • Большой и мощный ударный механизм - высокой производительности работы
        • Плавный пуск - для точности и удобства в работе
        • Инструмент поставляется в чемодане