Отбойный молоток DeWalt D25961K

Преимущества

Двигатель мощностью 1600 Вт - для большей производительности

Низкий уровень вибрации придает комфорт работе

Для лучшего удержания отбойного молотка DeWalt D 25961 K при работе, он оснащен двумя рукоятками

Ограничение пускового тока для комфортного начала работы и защиты электросети от перегрузки

Инструмент поставляется в кейсе, в котором его удобно и безопасно хранить и транспортировать

Отбойный молоток DeWalt D 25961 K сконструирован для профессионального использования. Область применения - выполнение долбежных и демонтажных работ. Высокая производительность благодаря мощному двигателю (1600 Вт). Комфорт в работе за счет низкой вибрации и удобных рукояток.