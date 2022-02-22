Отбойный молоток DeWalt D25961K
Арт. X13501137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|16.9
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток DeWalt D 25961 K сконструирован для профессионального использования. Область применения - выполнение долбежных и демонтажных работ. Высокая производительность благодаря мощному двигателю (1600 Вт). Комфорт в работе за счет низкой вибрации и удобных рукояток.
Преимущества
- Двигатель мощностью 1600 Вт - для большей производительности
- Низкий уровень вибрации придает комфорт работе
- Для лучшего удержания отбойного молотка DeWalt D 25961 K при работе, он оснащен двумя рукоятками
- Ограничение пускового тока для комфортного начала работы и защиты электросети от перегрузки
- Инструмент поставляется в кейсе, в котором его удобно и безопасно хранить и транспортировать