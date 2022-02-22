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Отбойный молоток DeWalt D25961K
4.5
2
Найти аналог
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток DeWalt D25961K
    Арт. X13501137
    4.5
    2
    Отбойный молоток DeWalt D25961K
    Отбойный молоток DeWalt D25961K
    Отбойный молоток DeWalt D25961K
    Отбойный молоток DeWalt D25961K
      Отбойный молоток DeWalt D25961K
      Отбойный молоток DeWalt D25961K
      Отбойный молоток DeWalt D25961K
      Отбойный молоток DeWalt D25961K

      Отбойный молоток DeWalt D25961K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X13501137
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		16.9
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток DeWalt D 25961 K сконструирован для профессионального использования. Область применения - выполнение долбежных и демонтажных работ. Высокая производительность благодаря мощному двигателю (1600 Вт). Комфорт в работе за счет низкой вибрации и удобных рукояток.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 1600 Вт - для большей производительности
        • Низкий уровень вибрации придает комфорт работе
        • Для лучшего удержания отбойного молотка DeWalt D 25961 K при работе, он оснащен двумя рукоятками
        • Ограничение пускового тока для комфортного начала работы и защиты электросети от перегрузки
        • Инструмент поставляется в кейсе, в котором его удобно и безопасно хранить и транспортировать