Преимущества

Легкий молоток с антивибрационным механизмом

Надежность, прочность, качество

Небольшой вес

Воздушное охлаждение

Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050 - предназначен для профессиональных работ, удобен для применения в производстве. Хорошие показатели мощности и силы удара позволяют долбить даже самые прочные материалы. Благодаря дополнительной ручке работа становится более легкой и комфортной. Антивибрационная система обеспечивает комфортную длительную работу. Быстрозажимный патрон SDS-Max позволяет экономить время в процессе замены оснастки.