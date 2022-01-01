Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050
Арт. X13501119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.4
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050 - предназначен для профессиональных работ, удобен для применения в производстве. Хорошие показатели мощности и силы удара позволяют долбить даже самые прочные материалы. Благодаря дополнительной ручке работа становится более легкой и комфортной. Антивибрационная система обеспечивает комфортную длительную работу. Быстрозажимный патрон SDS-Max позволяет экономить время в процессе замены оснастки.
Преимущества
- Легкий молоток с антивибрационным механизмом
- Надежность, прочность, качество
- Небольшой вес
- Воздушное охлаждение