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Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050
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Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050
    Арт. X13501119
    Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050

      Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13501119

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.4
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Интерскол М-12,5/1050 - предназначен для профессиональных работ, удобен для применения в производстве. Хорошие показатели мощности и силы удара позволяют долбить даже самые прочные материалы. Благодаря дополнительной ручке работа становится более легкой и комфортной. Антивибрационная система обеспечивает комфортную длительную работу. Быстрозажимный патрон SDS-Max позволяет экономить время в процессе замены оснастки.

        Преимущества

        • Легкий молоток с антивибрационным механизмом
        • Надежность, прочность, качество
        • Небольшой вес
        • Воздушное охлаждение