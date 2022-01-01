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Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
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Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
    Арт. X13501122
    Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
    Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
    Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
    Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
      Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
      Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
      Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
      Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В

      Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13501122

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		18.5
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В - профессиональный тяжелый электрический отбойный молоток с виброзащитой предназначен для проведения полномасштабных отбойных работ, для вскрышных работ, разрушения асфальтовых и бетонных покрытий, бетонных оснований, фундаментов и бетонных конструкций.

        Преимущества

        • Мощный двигатель, обеспечивающий высокую производительность инструмента
        • Сниженный уровень вибрации
        • Оснастка HEX-30 способна выдерживать значительные нагрузки длительное время
        • Высокий коэффициентом передачи удара благодаря весу бойка 1,25кг
        • Удобный кейс, облегчающий транспортировку