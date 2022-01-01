Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В
Арт. X13501122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|18.5
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В - профессиональный тяжелый электрический отбойный молоток с виброзащитой предназначен для проведения полномасштабных отбойных работ, для вскрышных работ, разрушения асфальтовых и бетонных покрытий, бетонных оснований, фундаментов и бетонных конструкций.
Преимущества
- Мощный двигатель, обеспечивающий высокую производительность инструмента
- Сниженный уровень вибрации
- Оснастка HEX-30 способна выдерживать значительные нагрузки длительное время
- Высокий коэффициентом передачи удара благодаря весу бойка 1,25кг
- Удобный кейс, облегчающий транспортировку