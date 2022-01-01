Преимущества

Мощный двигатель, обеспечивающий высокую производительность инструмента

Сниженный уровень вибрации

Оснастка HEX-30 способна выдерживать значительные нагрузки длительное время

Высокий коэффициентом передачи удара благодаря весу бойка 1,25кг

Удобный кейс, облегчающий транспортировку

Отбойный молоток Интерскол М-30/2000В - профессиональный тяжелый электрический отбойный молоток с виброзащитой предназначен для проведения полномасштабных отбойных работ, для вскрышных работ, разрушения асфальтовых и бетонных покрытий, бетонных оснований, фундаментов и бетонных конструкций.