Отбойный молоток Makita HK0500

Преимущества

Малый вес

Небольшие размеры

Электронная регулировка числа оборотов

Долото может быть установлено в 12 различных положениях

Пылезащитный патрон

Двойная изоляция

Низкие уровни вибрации и шума

Отбойный молоток Makita HK 0500 предназначен для демонтажа плитки, снятия старых покрытий, штукатурки, удаления строительного мусора. Инструмент имеет малый вес, поэтому удобен при длительных работах. Электронная регулировка оборотов предназначена для работы с материалами различной твердости. Патрон имеет защиту от пыли. При износе угольные щетки отключаются автоматически.