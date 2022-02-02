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Отбойный молоток Makita HK0500
5.0
2
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Plus
    Отбойный молоток Makita HK0500
    Арт. X13501125
    5.0
    2
    Отбойный молоток Makita HK0500
    Отбойный молоток Makita HK0500
    Отбойный молоток Makita HK0500
    Отбойный молоток Makita HK0500
      Отбойный молоток Makita HK0500
      Отбойный молоток Makita HK0500
      Отбойный молоток Makita HK0500
      Отбойный молоток Makita HK0500

      Отбойный молоток Makita HK0500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13501125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.1
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Makita HK 0500 предназначен для демонтажа плитки, снятия старых покрытий, штукатурки, удаления строительного мусора. Инструмент имеет малый вес, поэтому удобен при длительных работах. Электронная регулировка оборотов предназначена для работы с материалами различной твердости. Патрон имеет защиту от пыли. При износе угольные щетки отключаются автоматически.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Небольшие размеры
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Долото может быть установлено в 12 различных положениях
        • Пылезащитный патрон
        • Двойная изоляция
        • Низкие уровни вибрации и шума