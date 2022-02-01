Отбойный молоток Makita HK1820
Арт. X13501135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.3
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Makita HK 1820 предназначен для демонтажа плитки и удаления старых покрытий. Малый вес (3.3 кг), низкий уровень вибрации и прорезиненная рукоятка - для комфортной и менее утомительной работы оператора. Регулировка числа оборотов осуществляется с помощью нажатия на курок - чем сильнее нажим, тем выше скорость. При включенном и заблокированном курке регулировка числа оборотов осуществляется при помощи специального колеса.
Преимущества
- Небольшие размеры
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации и шума
- Двойная защитная изоляция
- Установка зубила в 12 различных положениях