Отбойный молоток Makita HK1820

Преимущества

Небольшие размеры

Малый вес

Низкий уровень вибрации и шума

Двойная защитная изоляция

Установка зубила в 12 различных положениях

Отбойный молоток Makita HK 1820 предназначен для демонтажа плитки и удаления старых покрытий. Малый вес (3.3 кг), низкий уровень вибрации и прорезиненная рукоятка - для комфортной и менее утомительной работы оператора. Регулировка числа оборотов осуществляется с помощью нажатия на курок - чем сильнее нажим, тем выше скорость. При включенном и заблокированном курке регулировка числа оборотов осуществляется при помощи специального колеса.