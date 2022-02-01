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Отбойный молоток Makita HK1820
5.0
2
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Plus
    Отбойный молоток Makita HK1820
    Арт. X13501135
    5.0
    2
    Отбойный молоток Makita HK1820
    Отбойный молоток Makita HK1820
    Отбойный молоток Makita HK1820
    Отбойный молоток Makita HK1820
      Отбойный молоток Makita HK1820
      Отбойный молоток Makita HK1820
      Отбойный молоток Makita HK1820
      Отбойный молоток Makita HK1820

      Отбойный молоток Makita HK1820

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13501135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.3
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Makita HK 1820 предназначен для демонтажа плитки и удаления старых покрытий. Малый вес (3.3 кг), низкий уровень вибрации и прорезиненная рукоятка - для комфортной и менее утомительной работы оператора. Регулировка числа оборотов осуществляется с помощью нажатия на курок - чем сильнее нажим, тем выше скорость. При включенном и заблокированном курке регулировка числа оборотов осуществляется при помощи специального колеса. 

        Преимущества

        • Небольшие размеры
        • Малый вес
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Двойная защитная изоляция
        • Установка зубила в 12 различных положениях