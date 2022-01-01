Преимущества

Полноволновая электроника VTC

Малый вес

Патрон SDS-max

Корпус редуктора из магниевого литья под давлением

Уменьшение частоты ударов на 30% для работы с мягким материалом

Эффективный пневматический ударный механизм

Фиксация пуска для продолжительного долбления

Отключающиеся угольные щетки

Сетевой кабель длиной 6 м



Продуманный дизайн

Основная рукоять с функцией гашения вибрации

Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX 600366000 применяется для пробивания оконных и дверных проемов, прорезания каналов и разрушения кирпичных конструкций. Малый вес инструмента делает работу оператора не утомительной. Прорезиненные рукоятки и малый уровень вибрации - для комфортной продолжительной эксплуатации. Полноволновая электроника VTC - для плавного запуска, регулировки количества и силы удара и поддержания их на заданном уровне.