Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX
Арт. X1350135155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.6
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX 600366000 применяется для пробивания оконных и дверных проемов, прорезания каналов и разрушения кирпичных конструкций. Малый вес инструмента делает работу оператора не утомительной. Прорезиненные рукоятки и малый уровень вибрации - для комфортной продолжительной эксплуатации. Полноволновая электроника VTC - для плавного запуска, регулировки количества и силы удара и поддержания их на заданном уровне.
Преимущества
- Полноволновая электроника VTC
- Малый вес
- Патрон SDS-max
- Корпус редуктора из магниевого литья под давлением
- Уменьшение частоты ударов на 30% для работы с мягким материалом
- Эффективный пневматический ударный механизм
- Фиксация пуска для продолжительного долбления
- Отключающиеся угольные щетки
- Сетевой кабель длиной 6 м
- Продуманный дизайн
- Основная рукоять с функцией гашения вибрации