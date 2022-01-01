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Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX
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Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX
    Арт. X1350135155
    Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX

      Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350135155

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.6
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Metabo MHE 56 SDS-MAX 600366000 применяется для пробивания оконных и дверных проемов, прорезания каналов и разрушения кирпичных конструкций.  Малый вес инструмента делает работу оператора не утомительной. Прорезиненные рукоятки и малый уровень вибрации - для комфортной продолжительной эксплуатации. Полноволновая электроника VTC - для плавного запуска, регулировки количества и силы удара и поддержания их на заданном уровне.

        Преимущества

        • Полноволновая электроника VTC
        • Малый вес
        • Патрон SDS-max
        • Корпус редуктора из магниевого литья под давлением
        • Уменьшение частоты ударов на 30% для работы с мягким материалом
        • Эффективный пневматический ударный механизм
        • Фиксация пуска для продолжительного долбления
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Сетевой кабель длиной 6 м
        • Продуманный дизайн
        • Основная рукоять с функцией гашения вибрации