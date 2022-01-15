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Отбойный молоток Metabo MHE 96 SDS-MAX
5.0
1
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Metabo MHE 96 SDS-MAX
    Арт. X13501123
    5.0
    1
    Отбойный молоток Metabo MHE 96 SDS-MAX

      Отбойный молоток Metabo MHE 96 SDS-MAX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13501123
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Metabo MHE 96 600396000 оснащен двигателем мощностью 0.8 кВт, предназначен для тяжелых работ, таких как разрушение кирпичных и бетонных конструкций, выравнивание пола, пробивание проемов в стенах. Полноволновая электроника VTC, система гашения вибрации MVT, длинный корпус и малый вес - для комфортной и неутомительной работы оператора. Двигатель инструмента надежно защищен от абразива эпоксидным покрытием.

        Преимущества

        • Редуктор из алюминиевого литья под давлением - для лучшего охлаждения
        • Большая сила удара - 20 Дж
        • Малый вес
        • Регулировка числа ходов
        • Vario-Tacho-Constamatic - электроника для регулировки скорости и ее поддержания
        • Пневматический ударный механизм
        • Metabo VibraTech - эффективная система гашения вибрации
        • Длинная и узкая конструкция - для удобной работы вблизи пола
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Передняя рукоять поворачивается на 360 градусов - для удобной работы в любом положении
        • Длинный сетевой кабель