Отбойный молоток Metabo MHE 96 SDS-MAX
Арт. X13501123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11
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Напряжение сети, В
|220, 230
- Отбойный молоток Metabo MHE 96 600396000 оснащен двигателем мощностью 0.8 кВт, предназначен для тяжелых работ, таких как разрушение кирпичных и бетонных конструкций, выравнивание пола, пробивание проемов в стенах. Полноволновая электроника VTC, система гашения вибрации MVT, длинный корпус и малый вес - для комфортной и неутомительной работы оператора. Двигатель инструмента надежно защищен от абразива эпоксидным покрытием.
Преимущества
- Редуктор из алюминиевого литья под давлением - для лучшего охлаждения
- Большая сила удара - 20 Дж
- Малый вес
- Регулировка числа ходов
- Vario-Tacho-Constamatic - электроника для регулировки скорости и ее поддержания
- Пневматический ударный механизм
- Metabo VibraTech - эффективная система гашения вибрации
- Длинная и узкая конструкция - для удобной работы вблизи пола
- Отключающиеся угольные щетки
- Передняя рукоять поворачивается на 360 градусов - для удобной работы в любом положении
- Длинный сетевой кабель