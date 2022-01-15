Отбойный молоток Metabo MHE 96 SDS-MAX

Преимущества

Редуктор из алюминиевого литья под давлением - для лучшего охлаждения

Большая сила удара - 20 Дж

Малый вес

Регулировка числа ходов

Vario-Tacho-Constamatic - электроника для регулировки скорости и ее поддержания

Пневматический ударный механизм

Metabo VibraTech - эффективная система гашения вибрации

Длинная и узкая конструкция - для удобной работы вблизи пола

Отключающиеся угольные щетки

Передняя рукоять поворачивается на 360 градусов - для удобной работы в любом положении

Длинный сетевой кабель

Отбойный молоток Metabo MHE 96 600396000 оснащен двигателем мощностью 0.8 кВт, предназначен для тяжелых работ, таких как разрушение кирпичных и бетонных конструкций, выравнивание пола, пробивание проемов в стенах. Полноволновая электроника VTC, система гашения вибрации MVT, длинный корпус и малый вес - для комфортной и неутомительной работы оператора. Двигатель инструмента надежно защищен от абразива эпоксидным покрытием.