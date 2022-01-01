Отбойный молоток Patriot DB 450
Арт. X135011
Характеристики
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Производитель
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Потребляемая мощность, Вт
|1600
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Тип патрона
|шестигранный
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Макс. сила удара, Дж
|45
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Электронная регулировка оборотов
|Нет
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Вес, кг
|15
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Макс. число ударов в минуту
|2000
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Размер шестигранника, мм
|30
- Отбойный молоток PATRIOT DB 450 140301370 предназначен для работ, требующих максимальной энергии удара, например, для вскрытия асфальта, разрушения бетонных оснований. Энергия удара достигает 45 Дж. Инструмент имеет простую и надежную конструкцию. Благодаря прорезиненной рукоятке работать гораздо комфортнее. Прорезиненный сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам.
Преимущества Patriot DB 450 140301370
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
- Прорезиненный морозостойкий кабель
- Простота и надежность конструкции
- Большая энергия удара
- Защита от пыли