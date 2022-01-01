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Отбойный молоток Patriot DB 450
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Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Арт. X135011
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Отбойный молоток Patriot DB 450
    Отбойный молоток Patriot DB 450

    Отбойный молоток Patriot DB 450

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X135011

    Характеристики

    Производитель
    		Patriot
    Потребляемая мощность, Вт
    		1600
    Тип патрона
    		шестигранный
    Макс. сила удара, Дж
    		45
    Электронная регулировка оборотов
    		Нет
    Вес, кг
    		15
    Макс. число ударов в минуту
    		2000
    Размер шестигранника, мм
    		30
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Отбойный молоток PATRIOT DB 450 140301370 предназначен для работ, требующих максимальной энергии удара, например, для вскрытия асфальта, разрушения бетонных оснований. Энергия удара достигает 45 Дж. Инструмент имеет простую и надежную конструкцию. Благодаря прорезиненной рукоятке работать гораздо комфортнее. Прорезиненный сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам.

      Преимущества Patriot DB 450 140301370

      • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
      • Прорезиненный морозостойкий кабель
      • Простота и надежность конструкции
      • Большая энергия удара
      • Защита от пыли