Преимущества Patriot DB 450 140301370

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы

Прорезиненный морозостойкий кабель

Простота и надежность конструкции

Большая энергия удара

Защита от пыли

Отбойный молоток PATRIOT DB 450 140301370 предназначен для работ, требующих максимальной энергии удара, например, для вскрытия асфальта, разрушения бетонных оснований. Энергия удара достигает 45 Дж. Инструмент имеет простую и надежную конструкцию. Благодаря прорезиненной рукоятке работать гораздо комфортнее. Прорезиненный сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам.