Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9

Преимущества

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы

Антивибрационная рукоятка

Регулируемая боковая рукоятка

Модульная конструкция электроинструмента способствует достижению узлов и компонентов

Эффективный ударный механизм - для высокой производительности

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Кейс - для удобства хранения и транспортировки отбойного молотка Stanley STHM5KS

Отбойный молоток Stanley STHM5KS предназначен для ведения нагруженных отбойных работ на строительных площадках. Он снабжен надежным патроном SDS-max. Основная рукоятка является антивибрационной, что снижает утомляемость пользователя. Боковая рукоятка может регулироваться. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры.