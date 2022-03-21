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Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
5.0
2
12 856 ₽
15 190 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
    Арт. X135016
    5.0
    2
    Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
    Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
    Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
    Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
      Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
      Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
      Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
      Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9

      Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9

      • -2 334 ₽
      12 856 ₽
      15 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X135016
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		6.3
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -2 334 ₽
      12 856 ₽
      15 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Stanley STHM5KS предназначен для ведения нагруженных отбойных работ на строительных площадках. Он снабжен надежным патроном SDS-max. Основная рукоятка является антивибрационной, что снижает утомляемость пользователя. Боковая рукоятка может регулироваться. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры.

        Преимущества

        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
        • Антивибрационная рукоятка
        • Регулируемая боковая рукоятка
        • Модульная конструкция электроинструмента способствует достижению узлов и компонентов
        • Эффективный ударный механизм - для высокой производительности
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки отбойного молотка Stanley STHM5KS