Отбойный молоток Stanley STHM5KS-B9
Арт. X135016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|6.3
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток Stanley STHM5KS предназначен для ведения нагруженных отбойных работ на строительных площадках. Он снабжен надежным патроном SDS-max. Основная рукоятка является антивибрационной, что снижает утомляемость пользователя. Боковая рукоятка может регулироваться. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
- Антивибрационная рукоятка
- Регулируемая боковая рукоятка
- Модульная конструкция электроинструмента способствует достижению узлов и компонентов
- Эффективный ударный механизм - для высокой производительности
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки отбойного молотка Stanley STHM5KS