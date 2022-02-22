Преимущества ЗСО МОП-2

Мощность 880 Вт – высокая сила удара

Небольшой вес 8 кг – простота применения

Эргономичная рукоятка – удобство в работе

Комплектация

Отбойный молоток

Гарантийный талон

Инструкция по эксплуатации

Упаковка

Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2 применяется для долбления кирпича, бетона, камня и горных пород, асфальта. Пневматический принцип действия позволяют использовать молоток отбойный МОП-2 ЗСО для интенсивных и продолжительных работ. Он способен развивать скорость до 1140 ударов в минуту и обладает энергией удара 43 Дж. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить молоток отбойный МОП-2 ЗСО с доставкой в любой город страны.