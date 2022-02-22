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Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2
3.8
4
11 370 ₽
Пневматические молотки отбойные
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2
Арт. X1350120
3.8
4
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2
  • Персональная скидка

Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2

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11 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1350120
3.8
4

Характеристики

Производитель
ЗСО
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип хвостовика
цилиндрический
Частота ударов, уд/мин
1140
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2 применяется для долбления кирпича, бетона, камня и горных пород, асфальта. Пневматический принцип действия позволяют использовать молоток отбойный МОП-2 ЗСО для интенсивных и продолжительных работ. Он способен развивать скорость до 1140 ударов в минуту и обладает энергией удара 43 Дж. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить молоток отбойный МОП-2 ЗСО с доставкой в любой город страны.

    Преимущества ЗСО МОП-2

    • Мощность 880 Вт – высокая сила удара
    • Небольшой вес 8 кг – простота применения
    • Эргономичная рукоятка – удобство в работе

    Комплектация

    • Отбойный молоток
    • Гарантийный талон
    • Инструкция по эксплуатации
    • Упаковка