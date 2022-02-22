- Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2
Арт. X1350120
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип хвостовика
|цилиндрический
|
Частота ударов, уд/мин
|1140
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-2 применяется для долбления кирпича, бетона, камня и горных пород, асфальта. Пневматический принцип действия позволяют использовать молоток отбойный МОП-2 ЗСО для интенсивных и продолжительных работ. Он способен развивать скорость до 1140 ударов в минуту и обладает энергией удара 43 Дж. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить молоток отбойный МОП-2 ЗСО с доставкой в любой город страны.
Преимущества ЗСО МОП-2
- Мощность 880 Вт – высокая сила удара
- Небольшой вес 8 кг – простота применения
- Эргономичная рукоятка – удобство в работе
Комплектация
- Отбойный молоток
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка