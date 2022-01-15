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Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3
4.0
1
12 010 ₽
Пневматические молотки отбойные
  • Персональная скидка
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3
Арт. X13501124
4.0
1
Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3
  • Персональная скидка

Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3

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12 010 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X13501124
4.0
1

Характеристики

Производитель
ЗСО
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип хвостовика
цилиндрический
Частота ударов, уд/мин
1230
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 010 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пневмомолоток ЗСО МОП-3 это удобный инструмент, применяемый в процессе демонтажа разного рода покрытий. Представляет собой ствол, оснащенный удобной для держания рукояткой, пусковым золотником, подающим воздух из компрессора, кольцевым клапаном и ударником, направляющими импульс в рабочую часть, и патрона с пикой, раскалывающими поверхность. Оснащение рабочей части пружиной позволяет уменьшить вибрационную отдачу. Благодаря работе на сжатом воздухе, аппарат совершенно пожаробезопасен, не допускает возникновение ударов током и при этом обладает мощностью свыше девятисот Ватт. С помощью отбойного молотка можно работать несколько часов без перерыва, и не бояться перегрева оборудования. Купить ЗСО МОП-3 можно для удаления кирпичной, асфальтовой и бетонной кладки.

    Преимущества отбойного молотка ZSO MOP-3:

    • Удобный;
    • Производительный;
    • Безопасный;
    • Имеет маленькую отдачу;
    • Работает с разным материалом.

    Комплектация:

    • Пневмомолоток;
    • Руководство по эксплуатации;
    • Упаковка.