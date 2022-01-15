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Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|цилиндрический
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Частота ударов, уд/мин
|1230
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Пневмомолоток ЗСО МОП-3 это удобный инструмент, применяемый в процессе демонтажа разного рода покрытий. Представляет собой ствол, оснащенный удобной для держания рукояткой, пусковым золотником, подающим воздух из компрессора, кольцевым клапаном и ударником, направляющими импульс в рабочую часть, и патрона с пикой, раскалывающими поверхность. Оснащение рабочей части пружиной позволяет уменьшить вибрационную отдачу. Благодаря работе на сжатом воздухе, аппарат совершенно пожаробезопасен, не допускает возникновение ударов током и при этом обладает мощностью свыше девятисот Ватт. С помощью отбойного молотка можно работать несколько часов без перерыва, и не бояться перегрева оборудования. Купить ЗСО МОП-3 можно для удаления кирпичной, асфальтовой и бетонной кладки.
Преимущества отбойного молотка ZSO MOP-3:
- Удобный;
- Производительный;
- Безопасный;
- Имеет маленькую отдачу;
- Работает с разным материалом.
Комплектация:
- Пневмомолоток;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.