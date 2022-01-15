Пневматический отбойный молоток ЗСО МОП-3

Пневмомолоток ЗСО МОП-3 это удобный инструмент, применяемый в процессе демонтажа разного рода покрытий. Представляет собой ствол, оснащенный удобной для держания рукояткой, пусковым золотником, подающим воздух из компрессора, кольцевым клапаном и ударником, направляющими импульс в рабочую часть, и патрона с пикой, раскалывающими поверхность. Оснащение рабочей части пружиной позволяет уменьшить вибрационную отдачу. Благодаря работе на сжатом воздухе, аппарат совершенно пожаробезопасен, не допускает возникновение ударов током и при этом обладает мощностью свыше девятисот Ватт. С помощью отбойного молотка можно работать несколько часов без перерыва, и не бояться перегрева оборудования. Купить ЗСО МОП-3 можно для удаления кирпичной, асфальтовой и бетонной кладки.

Преимущества отбойного молотка ZSO MOP-3:

Удобный;

Производительный;

Безопасный;

Имеет маленькую отдачу;

Работает с разным материалом.

Комплектация: