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Приемник луча лазерного уровня Condtrol 1-7-010
5.0
2
390 ₽
Для уровней и нивелиров
    Приемник луча лазерного уровня Condtrol 1-7-010
    Арт. X303100418
    5.0
    2
    Приемник луча лазерного уровня Condtrol 1-7-010

      Приемник луча лазерного уровня Condtrol 1-7-010

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X303100418
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Измерительная шкала
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитная лазерная мишень с подставкой поможет вам производить разметку потолочных систем или каркасных конструкций, например под гипсокартон. Встроенный магнит позволит прикрепить мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль, а подставка позволит поставить мишень на пол или лаг. Имеет линейную разметку в сантиметрах и дюймах, которая позволит вам определить отклонение от номинального уровня и переносить контрольные точки при разметке лазерным нивелиром.