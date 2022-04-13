Приемник луча лазерного уровня Condtrol 1-7-010
Арт. X303100418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Измерительная шкала
|Да
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Вес, кг
|1
- Магнитная лазерная мишень с подставкой поможет вам производить разметку потолочных систем или каркасных конструкций, например под гипсокартон. Встроенный магнит позволит прикрепить мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль, а подставка позволит поставить мишень на пол или лаг. Имеет линейную разметку в сантиметрах и дюймах, которая позволит вам определить отклонение от номинального уровня и переносить контрольные точки при разметке лазерным нивелиром.