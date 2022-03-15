Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
Арт. 900619286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали Luga-Abrasiv D11001252207000 предназначен для ручных резчиков. Используется для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали. Эффективен при резке тонкостенного профиля и листового металла.
Преимущества
- Специальный состав круга, который не содержит железа, серы и хлора, позволяет избежать “прижегов” разрезаемого материала и его загрязнения в процессе обработки
- Высокая износостойкость
- Безопасность
- Доступная цена