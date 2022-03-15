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Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
5.0
1
26 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
    Арт. 900619286
    5.0
    1
    Отрезной круг (125x0,8x22 мм)

      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)

      26 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 900619286
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      26 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали Luga-Abrasiv D11001252207000 предназначен для ручных резчиков. Используется для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали. Эффективен при резке тонкостенного профиля и листового металла.

        Преимущества

        • Специальный состав круга, который не содержит железа, серы и хлора, позволяет избежать “прижегов” разрезаемого материала и его загрязнения в процессе обработки
        • Высокая износостойкость
        • Безопасность
        • Доступная цена