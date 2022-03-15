Отрезной круг (125x0,8x22 мм)

Преимущества

Специальный состав круга, который не содержит железа, серы и хлора, позволяет избежать “прижегов” разрезаемого материала и его загрязнения в процессе обработки

Высокая износостойкость

Безопасность

Доступная цена

Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали Luga-Abrasiv D11001252207000 предназначен для ручных резчиков. Используется для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали. Эффективен при резке тонкостенного профиля и листового металла.