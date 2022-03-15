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Отрезной круг по асфальту 030631 (400x3,2x10x25,4 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг по асфальту 030631 (400x3,2x10x25,4 мм)
    Арт. 77777X9002372
    5.0
    2
    Отрезной круг по асфальту 030631 (400x3,2x10x25,4 мм)

      Отрезной круг по асфальту 030631 (400x3,2x10x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002372
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, асфальт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов произведен по технологии DPS- позиционирования алмазов в режущем слое.

        Преимущества

        • Данная технология обеспечивает высокую, равномерную скорость резания
        • Увеличивает ресурс инструмента до 80% по отношению к кругам произведенным обычным способом