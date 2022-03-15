Отрезной круг по асфальту 030631 (400x3,2x10x25,4 мм)

Преимущества

Данная технология обеспечивает высокую, равномерную скорость резания

Увеличивает ресурс инструмента до 80% по отношению к кругам произведенным обычным способом

Профессиональный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов произведен по технологии DPS- позиционирования алмазов в режущем слое.