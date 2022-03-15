Отрезной круг по асфальту 030631 (400x3,2x10x25,4 мм)
Арт. 77777X9002372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, асфальт
- Профессиональный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов произведен по технологии DPS- позиционирования алмазов в режущем слое.
Преимущества
- Данная технология обеспечивает высокую, равномерную скорость резания
- Увеличивает ресурс инструмента до 80% по отношению к кругам произведенным обычным способом