Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг DIAM 000055 LASER BLADE 350*2.8*10*25,4
Найти аналог
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг DIAM 000055 LASER BLADE 350*2.8*10*25,4
    Арт. 9006403
    Отрезной круг DIAM 000055 LASER BLADE 350*2.8*10*25,4

      Отрезной круг DIAM 000055 LASER BLADE 350*2.8*10*25,4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006403

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт, кирпич, пенобетон
      Диаметр, мм
      		350
      Толщина, мм
      		2.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный сегментированный LASER BLADE 000055 DIAM(ДИАМ) используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона и силикатного кирпича. Оснастка также подходит для работы с песчаником и шамотом, который используется как для облицовки конструкций, так и для кладки садовых дорожек, парковок и т.д. Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе. Технические характеристики:Толщина, мм2.8Диаметр, мм350Типпо асфальту/бетонуПосадочный диаметр,мм 25.4Высота алмазного слоя,мм 10