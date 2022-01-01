Отрезной круг DIAM 000055 LASER BLADE 350*2.8*10*25,4

Алмазный сегментированный LASER BLADE 000055 DIAM(ДИАМ) используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона и силикатного кирпича. Оснастка также подходит для работы с песчаником и шамотом, который используется как для облицовки конструкций, так и для кладки садовых дорожек, парковок и т.д. Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе. Технические характеристики:Толщина, мм2.8Диаметр, мм350Типпо асфальту/бетонуПосадочный диаметр,мм 25.4Высота алмазного слоя,мм 10