Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000095 (400x3,2x7x25,4 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000095 (400x3,2x7x25,4 мм)
    Арт. 9006254
    5.0
    2
    Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000095 (400x3,2x7x25,4 мм)

      Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000095 (400x3,2x7x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006254
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт, кирпич, песчаник, пенобетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск (круг) DIAM Simple Blade 400x3.2x7.0x25.4 асфальт 000095 отличается от профессиональной модели Blade облегченными техническими характеристиками. У этой модели Simple Blade диаметром 400 мм меньше ресурс, хотя производительность такая же, как у профессиональной модели – 1000 квадратных сантиметров в минуту. Ресурс может зависеть не только от параметров круга, например, диаметр, но и от условий эксплуатации, типа применяемого оборудования и типа обрабатываемой поверхности.

        Преимущества

        • Эта модель алмазного круга может быть использована с камнерезным станком, а также с резчиком швов по асфальту
        • Модель Simple Blade относится к серии сегментных дисков 1A1RSS
        • Благодаря использованию лазерной сварки круг более безопасный в работе, можно не использовать остужающую жидкость и работать по сухому способу