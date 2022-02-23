Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000095 (400x3,2x7x25,4 мм)
Арт. 9006254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|асфальт, кирпич, песчаник, пенобетон
- Алмазный диск (круг) DIAM Simple Blade 400x3.2x7.0x25.4 асфальт 000095 отличается от профессиональной модели Blade облегченными техническими характеристиками. У этой модели Simple Blade диаметром 400 мм меньше ресурс, хотя производительность такая же, как у профессиональной модели – 1000 квадратных сантиметров в минуту. Ресурс может зависеть не только от параметров круга, например, диаметр, но и от условий эксплуатации, типа применяемого оборудования и типа обрабатываемой поверхности.
Преимущества
- Эта модель алмазного круга может быть использована с камнерезным станком, а также с резчиком швов по асфальту
- Модель Simple Blade относится к серии сегментных дисков 1A1RSS
- Благодаря использованию лазерной сварки круг более безопасный в работе, можно не использовать остужающую жидкость и работать по сухому способу