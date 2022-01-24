Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000096 (450x3,2x7x25,4 мм)

Преимущества

Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе

С помощью сегментированного диска можно обрабатывать самые твердые материалы, которые затруднительно обработать обычным диском

Высота алмазного слоя 7 мм

Алмазный сегментированный диск 1A1RSS серии Simple Blade 000096 DIAM используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также различных абразивных песчаников.