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Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000096 (450x3,2x7x25,4 мм)
5.0
1
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Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000096 (450x3,2x7x25,4 мм)
    Арт. 77777X9002280
    5.0
    1
    Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000096 (450x3,2x7x25,4 мм)

      Отрезной круг Diam Laser Simple Blade 000096 (450x3,2x7x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт, песчаник, пенобетон
      Диаметр, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный сегментированный диск 1A1RSS серии Simple Blade 000096 DIAM используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также различных абразивных песчаников.

        Преимущества

        • Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе
        • С помощью сегментированного диска можно обрабатывать самые твердые материалы, которые затруднительно обработать обычным диском
        • Высота алмазного слоя 7 мм