Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
Арт. О00000004719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|асфальт, кирпич, песчаник
- Диск алмазный сегментный Асфальт Extra Line Diam 000619 предназначен для резчиков швов, бензорезов, камнерезных станков. Применяется для сухого и мокрого реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, абразивного песчаника, шамотного и силикатного кирпича. Сухой рез позволяет работать диском без водяного охлаждения, что важно, например, для работ при минусовых температурах.
Преимущества
- Диск изготовлен с применением лазерной сварки сегментов к корпусу, что обеспечивает прочное соединение и практически исключает отрыв сегмента в процессе работы
- Корпус диска изготовлен из специальной закаленной стали, что обеспечивает большую прочность, твердость и устойчивость к нагрузкам и перегреву