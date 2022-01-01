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Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
8 606 ₽
10 400 ₽
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
    Арт. О00000004719
    Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
    Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
    Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
    Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
      Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
      Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
      Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619
      Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619

      Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619

      • -1 794 ₽
      8 606 ₽
      10 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004719

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		асфальт, кирпич, песчаник
      Все характеристики
      • -1 794 ₽
      8 606 ₽
      10 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный сегментный Асфальт Extra Line Diam 000619 предназначен для резчиков швов, бензорезов, камнерезных станков. Применяется для сухого и мокрого реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, абразивного песчаника, шамотного и силикатного кирпича. Сухой рез позволяет работать диском без водяного охлаждения, что важно, например, для работ при минусовых температурах.

        Преимущества

        • Диск изготовлен с применением лазерной сварки сегментов к корпусу, что обеспечивает прочное соединение и практически исключает отрыв сегмента в процессе работы
        • Корпус диска изготовлен из специальной закаленной стали, что обеспечивает большую прочность, твердость и устойчивость к нагрузкам и перегреву