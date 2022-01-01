Отрезной круг Diam Асфальт Extra Line 350*3,2*12*25,4 (асфальт) 000619

Преимущества

Диск изготовлен с применением лазерной сварки сегментов к корпусу, что обеспечивает прочное соединение и практически исключает отрыв сегмента в процессе работы

Корпус диска изготовлен из специальной закаленной стали, что обеспечивает большую прочность, твердость и устойчивость к нагрузкам и перегреву

Диск алмазный сегментный Асфальт Extra Line Diam 000619 предназначен для резчиков швов, бензорезов, камнерезных станков. Применяется для сухого и мокрого реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, абразивного песчаника, шамотного и силикатного кирпича. Сухой рез позволяет работать диском без водяного охлаждения, что важно, например, для работ при минусовых температурах.