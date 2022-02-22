Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)

Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Storm 400x3.2x10x25.4 000040 принадлежит к серии 1A1RSS, алмазные круги в которых использована технология лазерной сварки. Отличительной особенностью является конструкция, в которой алмазный сегмент закреплен к корпусу круга.Применяется для «сухой» и «мокрой» резки на бензорезах, резчиках швов, камнерезных станках и др. оборудовании. Алмазный круг Storm выпускается в девяти различных диаметрах, с шестью разновидностями толщины алмазного слоя. Примерная производительность резки алмазного круга Storm – 450 квадратных сантиметров в минуту