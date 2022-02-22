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Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для плиткорезов
    Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)
    Арт. 9006243
    5.0
    2
    Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)
    Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)
      Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)
      Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)

      Отрезной круг по бетону Diam LASER STORM 000040 (400x3,2x10x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Storm 400x3.2x10x25.4 000040 принадлежит к серии 1A1RSS, алмазные круги в которых использована технология лазерной сварки. Отличительной особенностью является конструкция, в которой алмазный сегмент закреплен к корпусу круга.Применяется для «сухой» и «мокрой» резки на бензорезах, резчиках швов, камнерезных станках и др. оборудовании. Алмазный круг Storm выпускается в девяти различных диаметрах, с шестью разновидностями толщины алмазного слоя. Примерная производительность резки алмазного круга Storm – 450 квадратных сантиметров в минуту