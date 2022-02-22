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Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм)
5.0
2
9 928 ₽
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм)
    Арт. 77777X9006232
    5.0
    2
    Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм)

      Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм)

      9 928 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9006232
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      9 928 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм) предназначен для резки бетона, тротуарной плитки, кирпича, черепицы, песчаника, природного и искусственного камня, строительных материалов общего назначения.

        Преимущества

        • При резке получаются гладкие ровные кромки
        • Сегментные алмазные диски подходят и для влажного использования, при этом необходимо достаточное количество воды в течение всего процесса резки, чтобы обеспечить надежную работу и длительный срок службы