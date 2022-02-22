Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм)
Арт. 77777X9006232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм) предназначен для резки бетона, тротуарной плитки, кирпича, черепицы, песчаника, природного и искусственного камня, строительных материалов общего назначения.
Преимущества
- При резке получаются гладкие ровные кромки
- Сегментные алмазные диски подходят и для влажного использования, при этом необходимо достаточное количество воды в течение всего процесса резки, чтобы обеспечить надежную работу и длительный срок службы