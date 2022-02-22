Преимущества

При резке получаются гладкие ровные кромки

Сегментные алмазные диски подходят и для влажного использования, при этом необходимо достаточное количество воды в течение всего процесса резки, чтобы обеспечить надежную работу и длительный срок службы

Отрезной круг по бетону Diam Laser Storm 000041 (450x3,6x10x25,4 мм) предназначен для резки бетона, тротуарной плитки, кирпича, черепицы, песчаника, природного и искусственного камня, строительных материалов общего назначения.