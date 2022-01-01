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Отрезной круг DIAM LASER TIGER 400х3,2х10х25,4 000050
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Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Отрезной круг DIAM LASER TIGER 400х3,2х10х25,4 000050
    Арт. 77777X9002329
    Отрезной круг DIAM LASER TIGER 400х3,2х10х25,4 000050

      Отрезной круг DIAM LASER TIGER 400х3,2х10х25,4 000050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002329

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Диаметр, мм
      		400
      Толщина, мм
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Tiger железобетон 000050 с лазерной сваркой сегментов предназначен для резки железобетона, старого высокопрочного бетона. Обладает высоким ресурсом по железобетону, возможно применение, как с подачей воды так и без неё. Используется на бензорезах, резчиках швов, камнерезных станках.Серия сегментных дисков 1A1RSS производится с использованием технологии лазерной пайки алмазного сегмента к корпусу круга. Применение этой технологии улучшает рабочие характеристики алмазного круга. Во-первых, работа может производиться намного быстрее, так как можно не использовать охлаждающую жидкость. Во-вторых, усиленные характеристики прочности и выносливости при перегреве.