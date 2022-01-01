Отрезной круг DIAM LASER TIGER 400х3,2х10х25,4 000050
Арт. 77777X9002329
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
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Диаметр, мм
|400
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Толщина, мм
|3.2
- Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Tiger железобетон 000050 с лазерной сваркой сегментов предназначен для резки железобетона, старого высокопрочного бетона. Обладает высоким ресурсом по железобетону, возможно применение, как с подачей воды так и без неё. Используется на бензорезах, резчиках швов, камнерезных станках.Серия сегментных дисков 1A1RSS производится с использованием технологии лазерной пайки алмазного сегмента к корпусу круга. Применение этой технологии улучшает рабочие характеристики алмазного круга. Во-первых, работа может производиться намного быстрее, так как можно не использовать охлаждающую жидкость. Во-вторых, усиленные характеристики прочности и выносливости при перегреве.