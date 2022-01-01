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Отрезной круг Diam Pro Line 030632, 450x3.2x10x25.4
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Отрезной круг Diam Pro Line 030632, 450x3.2x10x25.4
    Арт. 77777X9002418
    Отрезной круг Diam Pro Line 030632, 450x3.2x10x25.4

      Отрезной круг Diam Pro Line 030632, 450x3.2x10x25.4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002418

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт
      Диаметр, мм
      		450
      Толщина, мм
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Асфальт Pro Line 450x3.2x10x25.4 030632 – это более усиленная модель диаметром 450 мм, с увеличенной толщиной алмазного слоя. Круги применяются для резки асфальта с тяжелыми наполнителями, асфальтобетона и абразивов. Модель может быть использована для работы со станками. Ресурс круга модели Асфальт ProLine составляет 75-145 квадратных метров, а производительность около 1000 кв. см в минуту. Эти значения усредненные, они зависят в первую очередь от выбранного диаметра алмазного круга, а также от условий работы – тип оборудования, тип поверхности. Диаметр посадочного отверстия 25,4 миллиметра. Внушительная производительность объясняется используемыми технологиями при производстве алмазных кругов этой модели. Асфальт ProLine представлена в серии сегментных кругов 1A1RSS Proline с использованием технологии DPS. Пять разных узоров режущей поверхности, в которых алмазы располагаются строго на одинаковом расстоянии друг от друга. Все алмазы работают одинаково, при работе не уменьшается скорость, так как стирая один ряд, вы получаете новый, в котором алмазы расположены аналогично предыдущему ряду.