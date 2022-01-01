Отрезной круг Diam Pro Line 030632, 450x3.2x10x25.4

Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Асфальт Pro Line 450x3.2x10x25.4 030632 – это более усиленная модель диаметром 450 мм, с увеличенной толщиной алмазного слоя. Круги применяются для резки асфальта с тяжелыми наполнителями, асфальтобетона и абразивов. Модель может быть использована для работы со станками. Ресурс круга модели Асфальт ProLine составляет 75-145 квадратных метров, а производительность около 1000 кв. см в минуту. Эти значения усредненные, они зависят в первую очередь от выбранного диаметра алмазного круга, а также от условий работы – тип оборудования, тип поверхности. Диаметр посадочного отверстия 25,4 миллиметра. Внушительная производительность объясняется используемыми технологиями при производстве алмазных кругов этой модели. Асфальт ProLine представлена в серии сегментных кругов 1A1RSS Proline с использованием технологии DPS. Пять разных узоров режущей поверхности, в которых алмазы располагаются строго на одинаковом расстоянии друг от друга. Все алмазы работают одинаково, при работе не уменьшается скорость, так как стирая один ряд, вы получаете новый, в котором алмазы расположены аналогично предыдущему ряду.