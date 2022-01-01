Отрезной круг Diam Turbo HUMMER 000070, 230x2.5x7.5x22.2, железобетон
Арт. 9002306
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|железобетон
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Диаметр, мм
|230
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Толщина, мм
|2.5
- Алмазный диск серии Турбо Hammer 000070 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза высокоармированного, тяжелого и зернистого бетона. Оснастка может использоваться при работе со строительными материалами повышенной твердости. Подходит для сухой резки, не требует принудительного водного охлаждения. Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность. Высота алмазного слоя 7.5 мм