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Отрезной круг Diam Turbo HUMMER 000070, 230x2.5x7.5x22.2, железобетон
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Отрезной круг Diam Turbo HUMMER 000070, 230x2.5x7.5x22.2, железобетон
    Арт. 9002306
    Отрезной круг Diam Turbo HUMMER 000070, 230x2.5x7.5x22.2, железобетон

      Отрезной круг Diam Turbo HUMMER 000070, 230x2.5x7.5x22.2, железобетон

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9002306

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		железобетон
      Диаметр, мм
      		230
      Толщина, мм
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск серии Турбо Hammer 000070 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза высокоармированного, тяжелого и зернистого бетона. Оснастка может использоваться при работе со строительными материалами повышенной твердости. Подходит для сухой резки, не требует принудительного водного охлаждения. Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность. Высота алмазного слоя 7.5 мм