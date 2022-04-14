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Абразивный отрезной круг по металлу, пластмассе Dremel DSM510 2.615.S51.0JA
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Абразивный отрезной круг по металлу, пластмассе Dremel DSM510 2.615.S51.0JA
    Арт. X13190517107
    5.0
    2
    Абразивный отрезной круг по металлу, пластмассе Dremel DSM510 2.615.S51.0JA

      Абразивный отрезной круг по металлу, пластмассе Dremel DSM510 2.615.S51.0JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190517107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • DSM510 — это армированный абразивный отрезной круг типа 1, разработанный для резки множества материалов, таких как металл или пластмасса. (Двп, медь, чугун, мягкий метал, алюминий, органическое стекло, винил, пластмасса).

        Преимущества

        • Прочность 
        • Продолжительный срок службы