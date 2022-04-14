Абразивный отрезной круг по металлу, пластмассе Dremel DSM510 2.615.S51.0JA

Преимущества

Прочность

Продолжительный срок службы

DSM510 — это армированный абразивный отрезной круг типа 1, разработанный для резки множества материалов, таких как металл или пластмасса. (Двп, медь, чугун, мягкий метал, алюминий, органическое стекло, винил, пластмасса).