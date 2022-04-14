Абразивный отрезной круг по металлу, пластмассе Dremel DSM510 2.615.S51.0JA
Арт. X13190517107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|насадка для гравера
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Количество предметов, шт
|3
- DSM510 — это армированный абразивный отрезной круг типа 1, разработанный для резки множества материалов, таких как металл или пластмасса. (Двп, медь, чугун, мягкий метал, алюминий, органическое стекло, винил, пластмасса).
Преимущества
- Прочность
- Продолжительный срок службы