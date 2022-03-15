Отрезной круг по камню и бетону Pureva 406633, 230х22х2.5 мм
Арт. Х1506222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|бетон, камень
- Отрезной абразивный диск 406633 Pureva подходит для различных работ по камню, бетону и различным минералам. Специальный абразивный материал диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки.
Преимущества
- Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска
- Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез