Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг по камню и бетону Pureva 406633, 230х22х2.5 мм
5.0
2
200 ₽
Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню и бетону Pureva 406633, 230х22х2.5 мм
    Арт. Х1506222
    5.0
    2
    Отрезной круг по камню и бетону Pureva 406633, 230х22х2.5 мм

      Отрезной круг по камню и бетону Pureva 406633, 230х22х2.5 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1506222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Pureva
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		бетон, камень
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной абразивный диск 406633 Pureva подходит для различных работ по камню, бетону и различным минералам. Специальный абразивный материал диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки.

        Преимущества

        • Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска
        • Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез