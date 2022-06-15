Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611

Преимущества

Высокая прочность

Устройчивость к нагрузкам и перегреву

Диск алмазный Turbo Железобетон Extra Line Diam 000611 предназначен для угловых шлифовальных машин, ручных резчиков. Применяется для сухой резки высокоармированного бетона и мелкозернистого бетона. Сухой рез позволяет работать диском без водяного охлаждения, что важно, например, для работ при минусовых температурах.