Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
Арт. О00000007055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, железобетон
- Диск алмазный Turbo Железобетон Extra Line Diam 000611 предназначен для угловых шлифовальных машин, ручных резчиков. Применяется для сухой резки высокоармированного бетона и мелкозернистого бетона. Сухой рез позволяет работать диском без водяного охлаждения, что важно, например, для работ при минусовых температурах.
Преимущества
- Высокая прочность
- Устройчивость к нагрузкам и перегреву