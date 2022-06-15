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Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
5.0
2
2 527 ₽
3 060 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
    Арт. О00000007055
    5.0
    2
    Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
    Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
    Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
      Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
      Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611
      Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611

      Отрезной круг по железобетону Diam Turbo Extra Line (230x2,5x10x22,2 мм) 000611

      • -533 ₽
      2 527 ₽
      3 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007055
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, железобетон
      Все характеристики
      • -533 ₽
      2 527 ₽
      3 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный Turbo Железобетон Extra Line Diam 000611 предназначен для угловых шлифовальных машин, ручных резчиков. Применяется для сухой резки высокоармированного бетона и мелкозернистого бетона. Сухой рез позволяет работать диском без водяного охлаждения, что важно, например, для работ при минусовых температурах.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Устройчивость к нагрузкам и перегреву