Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562

Отвал изготовлен из стали толщиной 2,5 мм.

Специальная окраска позволяет противостоять влиянию воды и реагентов.

Отвал оборудован полосой из полиэтилена низкого давления способного избежать повреждение плиточных покрытий.

Полоса безопасности съемная, закрепленная на ботах.

Отвал для подметально-уборочной машины Champion GS5562 - предназначен для уборки снежных масс с дорог и тротуаров. Особенности и преимущества: