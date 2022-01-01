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Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
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Отвалы для уборки снега
    Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
    Арт. champion_2763
    Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562

      Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2763

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Высота, мм
      		375
      Ширина, мм
      		650
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвал для подметально-уборочной машины Champion GS5562 - предназначен для уборки снежных масс с дорог и тротуаров. Особенности и преимущества:
        • Отвал изготовлен из стали толщиной 2,5 мм.
        • Специальная окраска позволяет противостоять влиянию воды и реагентов.
        • Отвал оборудован полосой из полиэтилена низкого давления способного избежать повреждение плиточных покрытий.
        • Полоса безопасности съемная, закрепленная на ботах.