Отвал для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
Арт. champion_2763
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|отвал
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Количество предметов, шт
|1
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Высота, мм
|375
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Ширина, мм
|650
- Отвал для подметально-уборочной машины Champion GS5562 - предназначен для уборки снежных масс с дорог и тротуаров. Особенности и преимущества:
- Отвал изготовлен из стали толщиной 2,5 мм.
- Специальная окраска позволяет противостоять влиянию воды и реагентов.
- Отвал оборудован полосой из полиэтилена низкого давления способного избежать повреждение плиточных покрытий.
- Полоса безопасности съемная, закрепленная на ботах.