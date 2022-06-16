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Отвал снежный с переходником для НМБ 010511 Целина "Стандарт" 010911
5.0
2
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Отвалы для уборки снега
    Отвал снежный с переходником для НМБ 010511 Целина "Стандарт" 010911
    Арт. О00000009227
    5.0
    2
    Отвал снежный с переходником для НМБ 010511 Целина "Стандарт" 010911

      Отвал снежный с переходником для НМБ 010511 Целина "Стандарт" 010911

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009227
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Отвал снежный "Стандарт" Целина 10911 подходит для мотоблоков Нева, Ока, Каскад, Фаворит. Предназначен для уборки только что выпавшего или еще не слежавшегося снега во дворе, перед домом, поможет расчистить дорожку для пешеходов и проезда автомобиля. Устройство крепится на мотоблок и двигаясь вперед отводит снежную массу в правую или левую сторону.

        Преимущества

        • Отвал крепится на мотоблок спереди с помощью прицепного устройства 
        • Легко регулируется в правую или левую сторону
        • Оборудование изготовлено из стали толщиной 2.5 мм
        • Диаметр ступицы - 30 мм
        • Длина ступицы - 130 мм
        • Общая высота - 482 мм