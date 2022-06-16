Отвал снежный с переходником для НМБ 010511 Целина "Стандарт" 010911

Преимущества

Отвал крепится на мотоблок спереди с помощью прицепного устройства

Легко регулируется в правую или левую сторону

Оборудование изготовлено из стали толщиной 2.5 мм



Диаметр ступицы - 30 мм

Длина ступицы - 130 мм

Общая высота - 482 мм



Отвал снежный "Стандарт" Целина 10911 подходит для мотоблоков Нева, Ока, Каскад, Фаворит. Предназначен для уборки только что выпавшего или еще не слежавшегося снега во дворе, перед домом, поможет расчистить дорожку для пешеходов и проезда автомобиля. Устройство крепится на мотоблок и двигаясь вперед отводит снежную массу в правую или левую сторону.