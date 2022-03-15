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Отвертка Лакра 3101006 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x150 мм
5.0
2
170 ₽
Отвертки
    Отвертка Лакра 3101006 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x150 мм
    Арт. 77777Х1306269
    5.0
    2
    Отвертка Лакра 3101006 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x150 мм
    Отвертка Лакра 3101006 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x150 мм
      Отвертка Лакра 3101006 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x150 мм
      Отвертка Лакра 3101006 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x150 мм

      Отвертка Лакра 3101006 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x150 мм

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Лакра 3101006 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе