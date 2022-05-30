Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021
Арт. Ю00000020657
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
- Аккумуляторная отвертка Bosch GO kit 0.601.9H2.021 оснащена самым мощным двигателем в своем классе. Послужит отличным помощником при сборке и монтаже мебели, установке подвесных потолков, при регулировании дверной фурнитуры и т.д. Регулятор крутящего момента имеет 6 положений. Благодаря электронной муфте E-clutch позволяет остановить инструмент в нужный момент.
Преимущества
- В 4 раза мощнее, чем любая другая отвертка с таким же размером и формой
- Прорезиненный корпус - для комфортной работы Bosch GO kit 0.601.9H2.021
- Индикатор заряда аккумулятора (3 LED)
- Наличие реверса
- Удобная зарядка инструмента: micro-usb разъем
- Малый вес (всего 280 г)
- Технология Bosch ECP - для продолжительного время работы на одном заряде и долгого срока службы
- Электронная муфта E-clutch остановит инструмент в нужный момент
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей