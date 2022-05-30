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Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021
    Арт. Ю00000020657
    5.0
    3
    Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021
    Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021
      Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021
      Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021

      Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020657
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная отвертка Bosch GO kit 0.601.9H2.021 оснащена самым мощным двигателем в своем классе. Послужит отличным помощником при сборке и монтаже мебели, установке подвесных потолков, при регулировании дверной фурнитуры и т.д. Регулятор крутящего момента имеет 6 положений. Благодаря электронной муфте E-clutch позволяет остановить инструмент в нужный момент.

        Преимущества

        • В 4 раза мощнее, чем любая другая отвертка с таким же размером и формой
        • Прорезиненный корпус - для комфортной работы Bosch GO kit 0.601.9H2.021
        • Индикатор заряда аккумулятора (3 LED)
        • Наличие реверса
        • Удобная зарядка инструмента: micro-usb разъем
        • Малый вес (всего 280 г)
        • Технология Bosch ECP - для продолжительного время работы на одном заряде и долгого срока службы
        • Электронная муфта E-clutch остановит инструмент в нужный момент
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей