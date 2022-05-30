Аккумуляторная отвертка Bosch GO 0.601.9H2.021

Преимущества

В 4 раза мощнее, чем любая другая отвертка с таким же размером и формой

Прорезиненный корпус - для комфортной работы Bosch GO kit 0.601.9H2.021

Индикатор заряда аккумулятора (3 LED)

Наличие реверса

Удобная зарядка инструмента: micro-usb разъем

Малый вес (всего 280 г)

Технология Bosch ECP - для продолжительного время работы на одном заряде и долгого срока службы

Электронная муфта E-clutch остановит инструмент в нужный момент

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторная отвертка Bosch GO kit 0.601.9H2.021 оснащена самым мощным двигателем в своем классе. Послужит отличным помощником при сборке и монтаже мебели, установке подвесных потолков, при регулировании дверной фурнитуры и т.д. Регулятор крутящего момента имеет 6 положений. Благодаря электронной муфте E-clutch позволяет остановить инструмент в нужный момент.