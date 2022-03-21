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Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
    Арт. Х12713275
    5.0
    2
    Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
    Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
    Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
    Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
      Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
      Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
      Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
      Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101

      Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713275
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9A2.101- профессиональный инструмент для работы с крепежными элементами в труднодоступных местах. Имеет один из самых маленьких размеров и низкий вес. Предусмотрена подсветка для удобной работы в местах с плохим освещением. Оснащается инновационным двухскоростным редуктором с переключателем скоростей прямо на курке.

        Преимущества

        • Один из самых легких в своем классе
        • Защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Комплектуется зарядным устройством, которое подходит для зарядки как аккумуляторов 3.6 В, так и 10.8 В
        • Тормоз двигателя для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок
        • Двухскоростной редуктор с переключением скоростей прямо на курке
        • Система Auto-lock для быстрой смены оснастки