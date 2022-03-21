Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101

Преимущества

Один из самых легких в своем классе

Защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Комплектуется зарядным устройством, которое подходит для зарядки как аккумуляторов 3.6 В, так и 10.8 В

Тормоз двигателя для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок

Двухскоростной редуктор с переключением скоростей прямо на курке

Система Auto-lock для быстрой смены оснастки

Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9A2.101- профессиональный инструмент для работы с крепежными элементами в труднодоступных местах. Имеет один из самых маленьких размеров и низкий вес. Предусмотрена подсветка для удобной работы в местах с плохим освещением. Оснащается инновационным двухскоростным редуктором с переключателем скоростей прямо на курке.