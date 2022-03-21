Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9А2.101
Арт. Х12713275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
- Аккумуляторная отвертка Bosch GSR MX2DRIVE 0.601.9A2.101- профессиональный инструмент для работы с крепежными элементами в труднодоступных местах. Имеет один из самых маленьких размеров и низкий вес. Предусмотрена подсветка для удобной работы в местах с плохим освещением. Оснащается инновационным двухскоростным редуктором с переключателем скоростей прямо на курке.
Преимущества
- Один из самых легких в своем классе
- Защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Комплектуется зарядным устройством, которое подходит для зарядки как аккумуляторов 3.6 В, так и 10.8 В
- Тормоз двигателя для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок
- Двухскоростной редуктор с переключением скоростей прямо на курке
- Система Auto-lock для быстрой смены оснастки