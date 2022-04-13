Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумулятор

Преимущества

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда

Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя

15 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Редуктор с металлическими шестернями - для высокой надежности

Трансформирующая рукоятка - для удобства работы

Мощный светодиодный фонарь - до 24 часов на одной зарядке

Моноблочная трехчасовая зарядка

Индикатор заряда батареи

Набор оснастки в комплекте

Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф кейс 433.0.2.00 предназначена для закручивания и откручивания крепежных элементов. Инструмент может трансформироваться из пистолетного положения в прямое, что очень удобно при работе в труднодоступных местах. Модель оснащена светодиодным фонариком, благодаря чему с ней можно работать при недостаточном освещении.