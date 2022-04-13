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Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумулятор
4.5
2
1 459 ₽
2 040 ₽
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф
    Арт. X1048041302575
    4.5
    2
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумулятор
    Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумулятор
      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумулятор
      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумулятор

      Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф

      • -581 ₽
      1 459 ₽
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302575
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		210
      Все характеристики
      • -581 ₽
      1 459 ₽
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф кейс 433.0.2.00 предназначена для закручивания и откручивания крепежных элементов. Инструмент может трансформироваться из пистолетного положения в прямое, что очень удобно при работе в труднодоступных местах. Модель оснащена светодиодным фонариком, благодаря чему с ней можно работать при недостаточном освещении.

        Преимущества

        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
        • 15 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Редуктор с металлическими шестернями - для высокой надежности
        • Трансформирующая рукоятка - для удобства работы
        • Мощный светодиодный фонарь - до 24 часов на одной зарядке
        • Моноблочная трехчасовая зарядка
        • Индикатор заряда батареи
        • Набор оснастки в комплекте