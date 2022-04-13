Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф, реверс, вес 0,5 кг, подсветка рабочей зоны, встроенный аккумулятор

Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф
Арт. X1048041302575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|210
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- Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3,6Ф кейс 433.0.2.00 предназначена для закручивания и откручивания крепежных элементов. Инструмент может трансформироваться из пистолетного положения в прямое, что очень удобно при работе в труднодоступных местах. Модель оснащена светодиодным фонариком, благодаря чему с ней можно работать при недостаточном освещении.
Преимущества
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда
- Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
- 15 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Редуктор с металлическими шестернями - для высокой надежности
- Трансформирующая рукоятка - для удобства работы
- Мощный светодиодный фонарь - до 24 часов на одной зарядке
- Моноблочная трехчасовая зарядка
- Индикатор заряда батареи
- Набор оснастки в комплекте