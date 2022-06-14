Преимущества

Малый вес (всего 420 г) - для неутомительной работы оператора

Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений

Регулируемая рукоятка - для удобной работы в труднодоступных местах

Быстрая и удобная замена оснастки благодаря шестигранному патрону

Функция реверса - для выкручивания крепежа

Отвертка поставляется в кейсе с набором оснастки

Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW сконструирована для выполнения работ с крепежными элементами. Шестигранный патрон обеспечивает удобную и быструю замену оснастки. Корпус выполнен из высокопрочного пластика для надежной защиты внутренних элементов от механических повреждений. Конструкция позволяет выставлять положение рукояти в зависимости от предпочтений оператора - от пистолетной формы до прямой. Большое количество оснастки значительно расширяет спектр возможных работ. Кейс решает вопрос удобного хранения и транспортировки.