Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW
Арт. X1048041302542
Характеристики
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Производитель
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Устройство аккумулятора
|встроенный
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Тип аккумулятора
|Ni-Cd
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Напряжение аккумулятора, В
|4.8
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Емкость аккумулятора, Ач
|0.6
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Макс. крутящий момент, Нм
|4.5
- Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW сконструирована для выполнения работ с крепежными элементами. Шестигранный патрон обеспечивает удобную и быструю замену оснастки. Корпус выполнен из высокопрочного пластика для надежной защиты внутренних элементов от механических повреждений. Конструкция позволяет выставлять положение рукояти в зависимости от предпочтений оператора - от пистолетной формы до прямой. Большое количество оснастки значительно расширяет спектр возможных работ. Кейс решает вопрос удобного хранения и транспортировки.
Преимущества
- Малый вес (всего 420 г) - для неутомительной работы оператора
- Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений
- Регулируемая рукоятка - для удобной работы в труднодоступных местах
- Быстрая и удобная замена оснастки благодаря шестигранному патрону
- Функция реверса - для выкручивания крепежа
- Отвертка поставляется в кейсе с набором оснастки