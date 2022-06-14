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Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW
    Арт. X1048041302542
    5.0
    3
    Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW
    Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW
      Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW
      Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW

      Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302542
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Устройство аккумулятора
      		встроенный
      Тип аккумулятора
      		Ni-Cd
      Напряжение аккумулятора, В
      		4.8
      Емкость аккумулятора, Ач
      		0.6
      Макс. крутящий момент, Нм
      		4.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка Makita 6723DW сконструирована для выполнения работ с крепежными элементами. Шестигранный патрон обеспечивает удобную и быструю замену оснастки. Корпус выполнен из высокопрочного пластика для надежной защиты внутренних элементов от механических повреждений. Конструкция позволяет выставлять положение рукояти в зависимости от предпочтений оператора - от пистолетной формы до прямой. Большое количество оснастки значительно расширяет спектр возможных работ. Кейс решает вопрос удобного хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Малый вес (всего 420 г) - для неутомительной работы оператора
        • Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений
        • Регулируемая рукоятка - для удобной работы в труднодоступных местах
        • Быстрая и удобная замена оснастки благодаря шестигранному патрону
        • Функция реверса - для выкручивания крепежа
        • Отвертка поставляется в кейсе с набором оснастки