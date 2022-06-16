Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
Арт. О00000013144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|250
- Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К используется при сборке мебели, для мелких работ по дому. Подсветка обеспечивает освещение при работе в темных пространствах.
Преимущества
- 1⁄4” Hex хвостовик для быстрой установки и замены бит
- Прорезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- Возможность смены направления вращения (реверс)
- 18 бит в комплекте - не надо тратить дополнительные время и деньги на их приобретение
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Вихрь ОА-3,6-К