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Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
    Арт. О00000013144
    5.0
    2
    Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
    Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
    Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
      Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
      Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К
      Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К

      Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013144
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К используется при сборке мебели, для мелких работ по дому. Подсветка обеспечивает освещение при работе в темных пространствах.

        Преимущества

        • 1⁄4” Hex хвостовик для быстрой установки и замены бит
        • Прорезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
        • Возможность смены направления вращения (реверс)
        • 18 бит в комплекте - не надо тратить дополнительные время и деньги на их приобретение
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Вихрь ОА-3,6-К