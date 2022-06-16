Преимущества

1⁄4” Hex хвостовик для быстрой установки и замены бит

Прорезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

Возможность смены направления вращения (реверс)

18 бит в комплекте - не надо тратить дополнительные время и деньги на их приобретение

Кейс - для удобства хранения и транспортировки Вихрь ОА-3,6-К

Аккумуляторная отвертка Вихрь ОА-3,6-К используется при сборке мебели, для мелких работ по дому. Подсветка обеспечивает освещение при работе в темных пространствах.