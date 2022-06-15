Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L
Арт. О00000007414
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|180
- Аккумуляторный шуруповерт REDVERG Basic SD3,6L 6622310 подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. Инструмент весит всего 700 г, поэтому не напрягает руку при длительной работе.
Преимущества
- Индикатор заряда батареи
- Малый вес REDVERG Basic SD3,6L 6622310
- Встроенная светодиодная подсветка
- Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда