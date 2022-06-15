Преимущества

Индикатор заряда батареи

Малый вес REDVERG Basic SD3,6L 6622310

Встроенная светодиодная подсветка

Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Аккумуляторный шуруповерт REDVERG Basic SD3,6L 6622310 подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. Инструмент весит всего 700 г, поэтому не напрягает руку при длительной работе.