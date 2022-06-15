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Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L
    Арт. О00000007414
    5.0
    2
    Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L
    Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L
      Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L
      Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L

      Аккумуляторный шуруповерт Redverg Basic SD3,6L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007414
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт REDVERG Basic SD3,6L 6622310 подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. Инструмент весит всего 700 г, поэтому не напрягает руку при длительной работе.

        Преимущества

        • Индикатор заряда батареи
        • Малый вес REDVERG Basic SD3,6L 6622310
        • Встроенная светодиодная подсветка
        • Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда