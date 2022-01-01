Отвертка АРСЕНАЛ НОУ 14 ударная с битами на 5/16
Арт. Х130693
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.07
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Нет
Подробное описание товараУдарная отвертка АРСЕНАЛ НОУ 14 с битами на 5/16 представляет собой ручной инструмент для раскручивания и закручивания различных элементов крепежа. Поставляется с комплектом из 13 насадок, что обеспечивает эффективность при работе с широким спектром резьбовых соединений.Рукоять устройства выполнена из пластика и имеет эргономичную форму, удобную в удержании. Прочный и надежный чемоданчик для устройства и необходимой рабочей оснастки сделает переноску удобной, а также снизит вероятность потери комплектующих.Прибор поставляется с наконечниками типов SL (5, 6, 8, 10, 12), HEX (4, 5, 6, 8), PH (1, 2, 3, 4): всего 13 элементов оснастки.
Комплектация
- Ударная отвертка.
- Кейс для транспортировки.
- Набор бит.