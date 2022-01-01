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Отвертка АРСЕНАЛ НОУ 14 ударная с битами на 5/16
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Отвертки
    Отвертка АРСЕНАЛ НОУ 14 ударная с битами на 5/16
    Арт. Х130693
    Отвертка АРСЕНАЛ НОУ 14 ударная с битами на 5/16

      Отвертка АРСЕНАЛ НОУ 14 ударная с битами на 5/16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130693

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Вес, кг
      		1.07
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара

        Ударная отвертка АРСЕНАЛ НОУ 14 с битами на 5/16 представляет собой ручной инструмент для раскручивания и закручивания различных элементов крепежа. Поставляется с комплектом из 13 насадок, что обеспечивает эффективность при работе с широким спектром резьбовых соединений.Рукоять устройства выполнена из пластика и имеет эргономичную форму, удобную в удержании. Прочный и надежный чемоданчик для устройства и необходимой рабочей оснастки сделает переноску удобной, а также снизит вероятность потери комплектующих.Прибор поставляется с наконечниками типов SL (5, 6, 8, 10, 12), HEX (4, 5, 6, 8), PH (1, 2, 3, 4): всего 13 элементов оснастки.

        Комплектация

        1. Ударная отвертка.
        2. Кейс для транспортировки.
        3. Набор бит.