Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31314, PH0x75 мм
Арт. X968257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка под винты Philips 0х75 мм Brigadier S-Crew 31314 служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов с крестообразным шлицем. Для защиты от коррозии на стержень нанесено хромовое матовое покрытие. Ручка выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера, что гарантирует полное соответствие современным экологическим требованиям.