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Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31314, PH0x75 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31314, PH0x75 мм
    Арт. X968257
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31314, PH0x75 мм

      Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31314, PH0x75 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты Philips 0х75 мм Brigadier S-Crew 31314 служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов с крестообразным шлицем. Для защиты от коррозии на стержень нанесено хромовое матовое покрытие. Ручка выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера, что гарантирует полное соответствие современным экологическим требованиям.