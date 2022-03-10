Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31314, PH0x75 мм

Отвертка под винты Philips 0х75 мм Brigadier S-Crew 31314 служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов с крестообразным шлицем. Для защиты от коррозии на стержень нанесено хромовое матовое покрытие. Ручка выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера, что гарантирует полное соответствие современным экологическим требованиям.