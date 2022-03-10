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Крестовая отвертка Brigadier 31322, PH2x100 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Крестовая отвертка Brigadier 31322, PH2x100 мм
    Арт. X968259
    5.0
    2
    Крестовая отвертка Brigadier 31322, PH2x100 мм

      Крестовая отвертка Brigadier 31322, PH2x100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968259
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты Philips 2х100 мм Brigadier S-Crew 31322 представляет собой простой инструмент для монтажа и демонтажа крепежа. На стержень с намагниченным жалом нанесено хромовое покрытие, которое устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы. Рукоять из полипропилена и термопластичного эластомера не скользит в ладони и обеспечивает высокий крутящий момент.

        Преимущества

        • Стержень отвертки изготовлен из хром-ванадиевой стали, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
        • Чернёное намагниченное жало
        • Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера, соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони