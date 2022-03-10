Крестовая отвертка Brigadier 31322, PH2x100 мм

Преимущества



Стержень отвертки изготовлен из хром-ванадиевой стали, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии

Чернёное намагниченное жало

Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера, соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони

Отвертка под винты Philips 2х100 мм Brigadier S-Crew 31322 представляет собой простой инструмент для монтажа и демонтажа крепежа. На стержень с намагниченным жалом нанесено хромовое покрытие, которое устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы. Рукоять из полипропилена и термопластичного эластомера не скользит в ладони и обеспечивает высокий крутящий момент.