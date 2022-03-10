Крестовая отвертка Brigadier 31322, PH2x100 мм
Арт. X968259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка под винты Philips 2х100 мм Brigadier S-Crew 31322 представляет собой простой инструмент для монтажа и демонтажа крепежа. На стержень с намагниченным жалом нанесено хромовое покрытие, которое устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы. Рукоять из полипропилена и термопластичного эластомера не скользит в ладони и обеспечивает высокий крутящий момент.
Преимущества
- Стержень отвертки изготовлен из хром-ванадиевой стали, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Чернёное намагниченное жало
- Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера, соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони