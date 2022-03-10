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Плоская отвертка Brigadier Gravity 31800, 3x75 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Плоская отвертка Brigadier Gravity 31800, 3x75 мм
    Арт. X968276
    5.0
    2
    Плоская отвертка Brigadier Gravity 31800, 3x75 мм

      Плоская отвертка Brigadier Gravity 31800, 3x75 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты шлиц 3 х 75 мм Brigadier Gravity 31800 предназначается для проведения слесарных работ с крепежом. Стержень с черненным намагниченным жалом изготовлен из высоколегированной стали S2. Благодаря матовому покрытию металлическая часть инструмента защищена от влияния коррозии в течение всего срока службы.