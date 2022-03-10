Плоская отвертка Brigadier Gravity 31800, 3x75 мм
Арт. X968276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка под винты шлиц 3 х 75 мм Brigadier Gravity 31800 предназначается для проведения слесарных работ с крепежом. Стержень с черненным намагниченным жалом изготовлен из высоколегированной стали S2. Благодаря матовому покрытию металлическая часть инструмента защищена от влияния коррозии в течение всего срока службы.