Плоская отвертка Brigadier Gravity 31800, 3x75 мм

Отвертка под винты шлиц 3 х 75 мм Brigadier Gravity 31800 предназначается для проведения слесарных работ с крепежом. Стержень с черненным намагниченным жалом изготовлен из высоколегированной стали S2. Благодаря матовому покрытию металлическая часть инструмента защищена от влияния коррозии в течение всего срока службы.