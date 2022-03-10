Крестовая отвертка Brigadier Extrema 31815, Ph2x150 мм
Арт. X968281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений разных типов и размеров.
Преимущества
- Стержень из высоколегированной стали S2 полностью закалён
- Двухцветное покрытие для защиты от коррозии
- Усиленное намагниченное жало
- Удлиненный параллельный стержню наконечник без развальцовки для завинчивания саморезов и винтов ниже плоскости заготовки