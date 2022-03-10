Крестовая отвертка Brigadier Extrema 31815, Ph2x150 мм

Преимущества

Стержень из высоколегированной стали S2 полностью закалён

Двухцветное покрытие для защиты от коррозии

Усиленное намагниченное жало

Удлиненный параллельный стержню наконечник без развальцовки для завинчивания саморезов и винтов ниже плоскости заготовки

Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений разных типов и размеров.