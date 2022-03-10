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Крестовая отвертка Brigadier Extrema 31815, Ph2x150 мм
4.5
2
Найти аналог
Отвертки
    Крестовая отвертка Brigadier Extrema 31815, Ph2x150 мм
    Арт. X968281
    4.5
    2
    Крестовая отвертка Brigadier Extrema 31815, Ph2x150 мм

      Крестовая отвертка Brigadier Extrema 31815, Ph2x150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968281
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений разных типов и размеров.

        Преимущества

        • Стержень из высоколегированной стали S2 полностью закалён
        • Двухцветное покрытие для защиты от коррозии
        • Усиленное намагниченное жало
        • Удлиненный параллельный стержню наконечник без развальцовки для завинчивания саморезов и винтов ниже плоскости заготовки