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Отвертка Brigadier 39058 с набором бит 38 шт.
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Отвертки
    Отвертка Brigadier 39058 с набором бит 38 шт.
    Арт. X968275334
    Отвертка Brigadier 39058 с набором бит 38 шт.

      Отвертка Brigadier 39058 с набором бит 38 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275334

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		набор, с битами
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка с набором битов, 38 шт Brigadier 39058 представляет собой надежный и качественный инструмент, который применяется при работе с крепежом любых размеров и сложности. Набор поставляется в надежном пластиковом кейсе. Все наконечники изготовлены из легированной стали методом фрезерования. Рукоятка оснащена реверсивной трещоткой.

        Преимущества

        • Биты из легированной стали
        • Универсальный набор
        • Поставляется в кейсе
        • Длительный срок службы Brigadier 39058
        • Размер хвостовика 1/4" и 5/32"