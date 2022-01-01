Отвертка Brigadier 39058 с набором бит 38 шт.
Арт. X968275334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|набор, с битами
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Назначение
|универсальное
- Отвертка с набором битов, 38 шт Brigadier 39058 представляет собой надежный и качественный инструмент, который применяется при работе с крепежом любых размеров и сложности. Набор поставляется в надежном пластиковом кейсе. Все наконечники изготовлены из легированной стали методом фрезерования. Рукоятка оснащена реверсивной трещоткой.
Преимущества
- Биты из легированной стали
- Универсальный набор
- Поставляется в кейсе
- Длительный срок службы Brigadier 39058
- Размер хвостовика 1/4" и 5/32"