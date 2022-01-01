Отвертка Brigadier 39058 с набором бит 38 шт.

Преимущества

Биты из легированной стали

Универсальный набор

Поставляется в кейсе

Длительный срок службы Brigadier 39058

Размер хвостовика 1/4" и 5/32"



Отвертка с набором битов, 38 шт Brigadier 39058 представляет собой надежный и качественный инструмент, который применяется при работе с крепежом любых размеров и сложности. Набор поставляется в надежном пластиковом кейсе. Все наконечники изготовлены из легированной стали методом фрезерования. Рукоятка оснащена реверсивной трещоткой.