Отвертка под винты с прямым шлицем Brigadier S-Crew 31301 (3x75 мм)

Преимущества

Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален

Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии

Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям

Долгий срок службы

Простота и удобство эксплуатации

Отвертка под винты с прямым шлицем 3х75 мм Brigadier S-Crew 31301 представляет собой практичный инструмент, который используется на производственных площадках, в мастерских и автосервисах. Намагниченное жало позволяет с удобством работать даже в труднодоступных местах. Рукоятка эргономичной формы изготавливается из материалов, которые полностью соответствуют современным экологическим требованиям.