Отвертка под винты с прямым шлицем Brigadier S-Crew 31301 (3x75 мм)
Арт. 77777Х1306331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.03
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Габариты, мм
|220х50х25
- Отвертка под винты с прямым шлицем 3х75 мм Brigadier S-Crew 31301 представляет собой практичный инструмент, который используется на производственных площадках, в мастерских и автосервисах. Намагниченное жало позволяет с удобством работать даже в труднодоступных местах. Рукоятка эргономичной формы изготавливается из материалов, которые полностью соответствуют современным экологическим требованиям.
Преимущества
- Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален
- Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии
- Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям
- Долгий срок службы
- Простота и удобство эксплуатации