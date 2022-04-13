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Отвертка под винты с прямым шлицем Brigadier S-Crew 31301 (3x75 мм)
4.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка под винты с прямым шлицем Brigadier S-Crew 31301 (3x75 мм)
    Арт. 77777Х1306331
    4.0
    2
    Отвертка под винты с прямым шлицем Brigadier S-Crew 31301 (3x75 мм)

      Отвертка под винты с прямым шлицем Brigadier S-Crew 31301 (3x75 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306331
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.03
      Габариты, мм
      		220х50х25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты с прямым шлицем 3х75 мм Brigadier S-Crew 31301 представляет собой практичный инструмент, который используется на производственных площадках, в мастерских и автосервисах. Намагниченное жало позволяет с удобством работать даже в труднодоступных местах. Рукоятка эргономичной формы изготавливается из материалов, которые полностью соответствуют современным экологическим требованиям.

        Преимущества 

        • Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закален
        • Хромовое матовое покрытие для защиты стержня от коррозии
        • Двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям
        • Долгий срок службы 
        • Простота и удобство эксплуатации