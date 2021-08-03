Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт

Преимущества

Диэлектрическая отвертка до 1000Вт STAYER SL 6,5 х 150 мм 25141-06-15_z01 - это инструмент, с помощью которого можно обслуживать крепеж, находящийся под напряжением до 1000 В. Стержень с прямым шлицем изготовлен из хромованадиевой стали, он имеет намагниченное жало. Удобная для удержания рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала.