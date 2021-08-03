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Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
5.0
1
255 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
    Арт. 77777Х1306225
    5.0
    1
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт

      Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306225
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрическая отвертка до 1000Вт STAYER SL 6,5 х 150 мм 25141-06-15_z01 - это инструмент, с помощью которого можно обслуживать крепеж, находящийся под напряжением до 1000 В. Стержень с прямым шлицем изготовлен из хромованадиевой стали, он имеет намагниченное жало. Удобная для удержания рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала.

        Преимущества

        • Стержень произведен из хромованадиевой стали и покрыт специальным изоляционным материалом;
        • Благодаря намагниченному оксидированному наконечнику, обеспечено удобство в работе;
        • Изолированная эргономичная рукоятка обладает противоскользящим покрытием и отверстием для подвески.