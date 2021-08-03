Отвертка диэлектрическая Stayer 25141-06-15, SL6.5x150 мм, до 1000 Вт
Арт. 77777Х1306225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|диэлектрическая
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Назначение
|электрика
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- Диэлектрическая отвертка до 1000Вт STAYER SL 6,5 х 150 мм 25141-06-15_z01 - это инструмент, с помощью которого можно обслуживать крепеж, находящийся под напряжением до 1000 В. Стержень с прямым шлицем изготовлен из хромованадиевой стали, он имеет намагниченное жало. Удобная для удержания рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала.
Преимущества
- Стержень произведен из хромованадиевой стали и покрыт специальным изоляционным материалом;
- Благодаря намагниченному оксидированному наконечнику, обеспечено удобство в работе;
- Изолированная эргономичная рукоятка обладает противоскользящим покрытием и отверстием для подвески.