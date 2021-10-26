Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
Арт. 77777Х1306226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|диэлектрическая
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Назначение
|электрика
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- Диэлектрическая отвертка STAYER до 1000 В, PH № 0-80 мм 25142-0-08 применяется для закручивания и выкручивания шурупов и болтов с размерами паза PH №0.
Преимущества
- Может использоваться для работы с материалами под напряжением до 1000 В, благодаря использованию диэлектрического пластика
- Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы
- За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться
- Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват