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Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
5.0
4
155 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
    Арт. 77777Х1306226
    5.0
    4
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт

      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306226
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрическая отвертка STAYER до 1000 В, PH № 0-80 мм 25142-0-08 применяется для закручивания и выкручивания шурупов и болтов с размерами паза PH №0. 

        Преимущества

        • Может использоваться для работы с материалами под напряжением до 1000 В, благодаря использованию диэлектрического пластика
        • Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы
        • За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться
        • Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват