Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-0-06, PH0x60 мм, до 1000 Вт

Преимущества

Может использоваться для работы с материалами под напряжением до 1000 В, благодаря использованию диэлектрического пластика

Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы

За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться

Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват

Диэлектрическая отвертка STAYER до 1000 В, PH № 0-80 мм 25142-0-08 применяется для закручивания и выкручивания шурупов и болтов с размерами паза PH №0.