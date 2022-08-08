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Отвертка DS-36N-Lt аккумул.
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Отвертка DS-36N-Lt аккумул.
    Арт. X1048041302336
    5.0
    1
    Отвертка DS-36N-Lt аккумул.

      Отвертка DS-36N-Lt аккумул.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302336
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Defort
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка DEFORT DS-36N-Lt 93727987 покрыта антискользящим материалом, что обеспечивает надежный хват. Корпус инструмента может трансформироваться из обычной прямой отвертки в отвертку пистолетного типа. Данная модель оснащена встроенным энергоемким аккумулятором

        Преимущества

        • Компактная конструкция
        • Малый вес
        • Блокировка шпинделя
        • Индикатор заряда
        • Антискользящее покрытие - для надежного хвата
        • Возможность трансформации корпуса