Отвертка DS-36N-Lt аккумул.

Преимущества

Компактная конструкция

Малый вес

Блокировка шпинделя

Индикатор заряда

Антискользящее покрытие - для надежного хвата

Возможность трансформации корпуса

Аккумуляторная отвертка DEFORT DS-36N-Lt 93727987 покрыта антискользящим материалом, что обеспечивает надежный хват. Корпус инструмента может трансформироваться из обычной прямой отвертки в отвертку пистолетного типа. Данная модель оснащена встроенным энергоемким аккумулятором