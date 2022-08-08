Отвертка DS-36N-Lt аккумул.
Арт. X1048041302336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|180
- Аккумуляторная отвертка DEFORT DS-36N-Lt 93727987 покрыта антискользящим материалом, что обеспечивает надежный хват. Корпус инструмента может трансформироваться из обычной прямой отвертки в отвертку пистолетного типа. Данная модель оснащена встроенным энергоемким аккумулятором
Преимущества
- Компактная конструкция
- Малый вес
- Блокировка шпинделя
- Индикатор заряда
- Антискользящее покрытие - для надежного хвата
- Возможность трансформации корпуса