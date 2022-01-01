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Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
    Арт. 77777Х1306221
    Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
    Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
    Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
      Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
      Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
      Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм

      Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306221

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлицевая отвертка 0.8х5.5х125мм Энкор 19553 является простым в применении приспособлением для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Состоит из двухкомпонентной рукоятки и хромванадиевого стержня. Намагниченный наконечник используется для работы с винтами в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Намагниченный наконечник
        • Размер стержня 125 мм