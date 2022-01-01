Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм

Преимущества

Износостойкость

Намагниченный наконечник

Размер стержня 125 мм

Шлицевая отвертка 0.8х5.5х125мм Энкор 19553 является простым в применении приспособлением для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Состоит из двухкомпонентной рукоятки и хромванадиевого стержня. Намагниченный наконечник используется для работы с винтами в труднодоступных местах.