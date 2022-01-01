Отвертка шлицевая Энкор 19553, 0.8х5.5х125 мм
Арт. 77777Х1306221
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|шлицевая
|
Назначение
|универсальное
- Шлицевая отвертка 0.8х5.5х125мм Энкор 19553 является простым в применении приспособлением для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Состоит из двухкомпонентной рукоятки и хромванадиевого стержня. Намагниченный наконечник используется для работы с винтами в труднодоступных местах.
Преимущества
- Износостойкость
- Намагниченный наконечник
- Размер стержня 125 мм