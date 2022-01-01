Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
Арт. 77777Х1306204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|диэлектрическая
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Назначение
|электрика
- Диэлектрическая шлицевая отвертка 6.5х150мм Энкор 19693 используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений под напряжением до 1000В. Состоит отвертка из хромванадиевого стержня, который имеет диэлектрическое покрытие и удобной рукоятки из двухкомпонентного материала.
Преимущества
- Износостойкость
- Стержень из хромванадиевой стали
- Долгий срок службы