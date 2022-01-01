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Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
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Отвертки
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Арт. 77777Х1306204
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
    Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В
      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В

      Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1306204

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диэлектрическая шлицевая отвертка 6.5х150мм Энкор 19693 используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений под напряжением до 1000В. Состоит отвертка из хромванадиевого стержня, который имеет диэлектрическое покрытие и удобной рукоятки из двухкомпонентного материала.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Стержень из хромванадиевой стали
        • Долгий срок службы