Отвертка шлицевая диэлектрическая Энкор 19693, 6.5х150 мм, 1000В

Преимущества

Износостойкость

Стержень из хромванадиевой стали

Долгий срок службы

Диэлектрическая шлицевая отвертка 6.5х150мм Энкор 19693 используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений под напряжением до 1000В. Состоит отвертка из хромванадиевого стержня, который имеет диэлектрическое покрытие и удобной рукоятки из двухкомпонентного материала.